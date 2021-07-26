Біля Могилів-Подільського вперше за пів століття відремонтують міст

Міст, розташований на км 27+151 траси О-02-12-04 Вендичани-Чернівці-Томашпіль, відремонтують до кінця цього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Міст розташований поблизу селища Чернівці Могилів-Подільського району. Під час обстеження мосту інженери Служби місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області виявили дефекти опор, прогонових будов та мостового полотна.

"Недоліки суттєво впливають на безпеку руху транспортних засобів та пішоходів, а також на несучу здатність конструкцій мосту" , - зазначив керівник ОДА Сергій Борзов.

За його словам, на мосту проведуть поточний середній ремонт за рахунок коштів Державного дорожнього фонду. Подібні роботи на об’єкті пройдуть вперше за більш ніж 50 років.

Там уже провели армування пішохідної зони, виконали гідроізоляцію накладної монолітної плити та змонтували бордюрний камінь пішохідної зони на одній стороні проїзної частини.

До кінця року мостобудівники відремонтують нижню частину опори шляхом бетонування зруйнованих частин, відремонтують прогонові плити перекриття, замінять перильне огородження, відремонтують тротуарні плити та влаштують бар’єрне огородження прогонової будови та на під’їздах.