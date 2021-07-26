У Китаї можуть повністю заборонити криптовалюту – засновник криптобіржі

Один з перших криптоміліардерів Китаю і засновник криптобіржі BTC China Боббі Лі запідозрив владу КНР в бажанні повністю заборонити зберігання біткоїнів та інших цифрових валют. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє Лента.Ру.

"Останньою краплею було б щось на зразок повної заборони криптовалюти. Я оцінюю шанси 50 на 50", - зазначив Лі.

Він вважає, що китайська влада оголосила війну біткоїну через небажання мати справу з нерегульованим фінансовим продуктом. Лі також порадив майнерам продати своє обладнання, поки воно сильно не подешевшало.

Однак підприємець як і раніше дивиться на майбутнє біткоїна з оптимізмом. Лі вважає, що курс найпопулярнішої криптовалюти цьогоріч може вирости до 250 тисяч доларів, а до 2025 року - до одного мільйона доларів. Успіх біткоїна ніколи не залежав від Китаю чи від якоїсь іншої країни, підкреслив криптоміліардер.

У середині липня біткоїн опускався нижче 30 тисяч доларів. Така динаміка була пов'язана з новинами з Китаю, який заборонив великим фінансовим інститутам країни проводити операції з криптовалютою. Однак потім біткоїн почав зміцнюватися і наблизився до 40 тисяч доларів.