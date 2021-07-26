Кожен п'ятий українець працює неофіційно - Держпраці
У Держслужбі з питань праці заявили, що кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки. Тобто людина працює або ж отримує частину зарплати неофіційно, повідомляє Обозреватель.
Однак тіньова зайнятість на даний час істотно зменшується. Про це розповів заступник голови відомства Ігор Дегнера в ефірі телеканалу "Дом".
"Якщо аналізувати 2019 рік, то протягом року в нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тисяч неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася. Має суттєву тенденцію до зменшення. Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тисяч осіб", – зазначив Дегнера.
За його словами, з початку 2020 року по квітень поточного року неформальна зайнятість знизилася на 495 тисяч тіньових робочих місць. Таких показників вдалося досягти завдяки комплексу заходів.
"Це рішення, які ухвалюються щодо підтримки бізнесу під час пандемії. Тому що всі ці програми пов’язані з тим, що їх надають на робочі місця, які офіційно оформлені. І, безумовно, це комплекс заходів, які ухвалюються всіма без винятку органами державної влади щодо стимулювання переходу тіньового робочого місця й виходу його на світло", – резюмував Дегнера.