Кожен п'ятий українець працює неофіційно - Держпраці

У Держслужбі з питань праці заявили, що кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки. Тобто людина працює або ж отримує частину зарплати неофіційно, повідомляє Обозреватель.

Однак тіньова зайнятість на даний час істотно зменшується. Про це розповів заступник голови відомства Ігор Дегнера в ефірі телеканалу "Дом".

"Якщо аналізувати 2019 рік, то протягом року в нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тисяч неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася. Має суттєву тенденцію до зменшення. Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тисяч осіб" , – зазначив Дегнера.

За його словами, з початку 2020 року по квітень поточного року неформальна зайнятість знизилася на 495 тисяч тіньових робочих місць. Таких показників вдалося досягти завдяки комплексу заходів.