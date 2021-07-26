У Тунісі тривають протести після зупинки роботи парламенту

Армія Тунісу оточила парламент і заблокували вхід його спікеру після того, як президент призупинив діяльність законодавчої влади та звільнив прем'єр-міністра після бурхливих протестів через економічні проблеми країни та ситуацію з COVID-19, пишуть світові ЗМІ.

Прихильники президента відсвяткували рішення Каїса Саїда пізно ввечері в неділю, кричачи від радості, махаючи туніськими прапорами. Але його критики звинуватили його у захопленні влади, який загрожує молодій демократії Тунісу. Головним серед них був спікер парламенту та глава ісламістської партії "Аль-надха" ("Відродження") Рашид Ганнуші, який назвав це "переворотом проти конституції та революції (арабської весни)".

Тисячі людей кинули виклик обмеженням через коронавірус та жаркій спеці, щоб протестувати в столиці Тунісі та інших містах. В основному молодь у натовпі кричала "Геть!" та інші гасла, що закликають до розпуску парламенту та дострокових виборів.

У багатьох місцях спалахнули сутички. Економіка Тунісу бореться з кризою роками, а нещодавно країна відновила обмеження, пов'язані з поширенням COVID-19, оскільки вона стикається з одним з найбільших спалахів вірусу в Африці.