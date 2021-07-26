"Стіна Зеленського": як Україна може "відгородитися" від Донбасу

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної Києву частини Донбасу. Заява була зроблена в кінці червня в інтерв’ю одному з українських телеканалів, повідомляє Радіо Свобода.

Сенс промови президента полягав у тому, що якщо припинити збройний конфлікт на Донбасі не вдасться, то Київ може відгородитися стіною від непідконтрольних йому територій, а питання про будівництво такої стіни і повний розрив відносин з ОРДЛО винесуть на всеукраїнський референдум.

"Стіна – це повний розрив відносин, в тому чи іншому вигляді, – заявив президент України Володимир Зеленський. – Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами, тепер уже, з Росією, тепер уже, окремо з Європою і паралельно в будь-якому випадку "нормандський формат", буде він працювати чи ні, якщо все це не вдасться, то про стіну голосуватиме народ України".

Коли може відбутися такий референдум і як саме буде сформульоване запитання – Зеленський не пояснив.

"Це буде одне з гучних і складних питань. Якщо ми до цього дійдемо – я хочу, щоб люди дійсно зрозуміли, що це на багато років. Це на дуже багато років", – зауважив він.

Про будівництво стіни в Україні Зеленський говорить не вперше. Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, який працював з президентом впродовж перших кількох місяців, зазначає: риторика Зеленського на цю тему значно змінилася від початку його правління.

"Після виборів він орієнтувався на свої передвиборчі обіцянки, а в них точно не було стіни. Там була успішна інтеграція Донбасу, пошук рішень у рамках "мінського формату" і так далі", – підкреслює екссекретар РНБО.

Зараз же, за його словами, Зеленський і його оточення "шукають прості рішення складних проблем".

"Що може бути простіше? Візуалізувати стіну, побудували – і всі проблеми вирішилися" , – зауважує він.

Проти будівництва стіни, яка відокремить непідконтрольну Києву частину Донбасу, вже виступило багато українських чиновників, наприклад, генпрокурорка Ірина Венедіктова і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, ідея суперечить Конституції України. Багато аналітиків також говорять, що незаконно позбавляти українських громадян прав, навіть якщо вони живуть на територіях, які Київ не контролює.

"Неможливо виносити на референдум питання, які пов’язані з територіальною цілісністю країни. Ми просто їх фізично винести не зможемо, – підкреслює Дмитро Разумков. – Там – наші громадяни, наші люди. І ми всі точно тут про це пам’ятаємо".

Разумков вважає, що Зеленський все ж мав на увазі умовну, а не реальну стіну. Схожі припущення висловлює і представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

За його словами, територіальних змін у країні бути не може, і мова йде швидше про припинення будь-яких відносин з "сепаратистськими утвореннями" . В Офісі українського президента, наприклад, не виключили: в разі повного розриву з "сепаратистськими утвореннями" лінію зіткнення українці більше перетинати не зможуть.

"Це буде просто очевидно така стіна в метафізичному сенсі, – вважає Денис Казанський. – Наприклад, закон, який визнає, що ця територія окупована, і це означає, що до виходу звідти Росії ми перекладаємо всю відповідальність за те, що там відбувається, на Російську Федерацію і заморожуємо будь-які переговори щодо особливого статусу".

Казанський каже, що умовна стіна з Донбасом і так існує: економічні відносини з захопленою територією давно припинені. Вся взаємодія з офіційним Києвом – це адміністративні послуги і соцвиплати місцевим жителям. Але їх жителі підконтрольних угрупованням "ЛНР" і "ДНР" територіям можуть отримати тільки на підконтрольній Україні території.

"На тій території ми і так не можемо їх платити. А на підконтрольній території кожен громадянин України, який має право на пенсію, заробив її, має право її отримати, – нагадує Казанський . – Немає такого закону, щоб можна було забрати пенсію".