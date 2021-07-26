У Китаї найвища захворюваність на коронавірус із січня

У Китаї за минулу добу виявили 76 нових випадків зараження коронавірусом. Це стало найвищим показником для країни із січня 2021 року.

За добу в країні було зафіксовано 40 випадків локального зараження, з яких 39 — в провінції Цзянсу, і один в Ляонін.

Також виявили 36 нових випадків, завезених з-за кордону. Найбільше в провінції Юньнань — 18 заражень.

Всього в континентальній частині Китаю підтверджено 92 605 випадків зараження, з яких понад 740 пацієнтів все ще перебувають на лікуванні в медзакладах, в тому числі 17 у важкому стані.