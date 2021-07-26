Дві області України опинилися за крок від потрапляння в "червону" зону

У двох областях України - Луганській та Херсонській - показник госпіталізації пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього виявився на рівні "червоної" зони адаптивного карантину, повідомляє Страна.ua.

За даними МОЗ, в Херсонській області динаміка госпіталізацій перевищує норму три дні поспіль. Станом на вчора він становив 55,6%, раніше знаходився на рівні 69,8 і 80%.

У Луганській області цей показник становив 58,3% в п'ятницю, 23 липня, і 50,8% в неділю, 25 липня і також виявився на "червоному" рівні.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на коронавірусну хворобу повинна складати не більше 50%.

Однак Херсонська і Луганська області поки не можуть бути віднесені до "червоної" зони карантину, бо для цього протягом трьох днів червоному рівню повинні відповідати як мінімум два показники, визначених МОЗ. У зв'язку з цим вся Україна залишається в зеленій зоні.