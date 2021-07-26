13-річна японка стала другою наймолодшою чемпіонкою Олімпійських ігор

13-річна японська скейтбордистка Момідзі Нісія стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Токіо, повідомляє УНИАН.

Нісія завоювала золоту медаль у змаганнях скейтбордисток у дисципліні "стріт".

Японська спортсменка стала другою наймолодшою чемпіонкою в історії Олімпійських ігор. Вона виграла золото в 13 років і 330 днів.

Рекорд належить американській спортсменці Марджорі Гестрінг і був встановлений ще на Олімпіаді-1936 у Берліні. Тоді Гестрінг перемогла в стрибках у воду у віці 13 років і 268 днів.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2020 вперше в історії проводяться змагання зі скейтбордингу.

Друге місце у змаганнях дівчат у дисципліні "стріт", до речі, також посіла 13-річна спортсменка - Райсса Ліл з Бразилії.