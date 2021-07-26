Дефіцит держбюджету перевищив 43 мільярди

Державний бюджет в січні-червні 2021 року зведений з дефіцитом 43,2 млрд грн, по загальному фонду - майже 50,2 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Державної казначейської служби, дефіцит держбюджету в червні 2021 року склав 9,47 млрд грн, в тому числі дефіцит загального фонду досяг 18,4 млрд грн.

Крім того, запозичення за шість місяців склали 264,7 млрд грн, в тому числі зовнішні - 51,5 млрд грн, тоді як погашення за вказаний період досягли 231 млрд грн, в тому числі за зовнішніми зобов'язаннями - майже 24,7 млрд грн.

За даними Держказначейства, приватизація в січні-червні цього року принесла 1,048 млрд грн, тоді як за підсумками року очікується 12 млрд грн надходжень за цією статтею.

В цілому доходи держбюджету за перше півріччя склали майже 592 млрд грн, в тому числі 505,9 млрд грн по загальному фонду, а витрати досягли 633,6 млрд грн, в тому числі 558,7 млрд грн по загальному фонду, свідчать дані ДКСУ.