Зеленський затвердив нові положення про радника президента

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про радника Президента України, повідомляє Укрінформ.

Відповідний указ №309/2021 розміщений на сайті глави держави.

Згідно з положенням, радник призначається на посаду та звільняється з посади Президентом, підпорядковується безпосередньо главі держави.

Основними завданнями радника є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у певній сфері.

Відповідно до покладених завдань радник: аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає пропозиції; здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації; здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.

Радник залучаєтться до: вивчення пропозицій, надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо реалізації національних інтересів і збереження національних цінностей України; експертизи законів, які надійшли на підпис главі держави, проєктів законів України, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України.

Він також здійснює аналіз актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або зупинення дії, скасування таких актів, рішень.

Радник опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення механізмів взаємодії Президента України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими об’єднаннями; готує матеріали до пресконференцій, виступів, зустрічей та поїздок; проєкти послань, доповідей та промов Президента України; пропозицій щодо проведення заходів за участю Президента; організовує та проводить семінари, конференцї, круглі столи тощо.

Радник виконує доручення керівника Офісу Президента України; здійснює моніторинг ситуації в регіонах, готує та вносить пропозиції щодо врегулювання проблемних питань; здійснює за дорученням Президента інші функції.