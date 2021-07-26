Лазебна "засвітилися" з настоятелькою монастиря, яка возить дітей до Москви

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Центр діятиме на базі монастиря Одеської єпархії Московського патріархату, повідомляє Деловая столица.

В опублікованому на сайті міністерства пресрелізі установу називають "монастирем", без вказівки конфесійної належності та керівника.

"У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир" , – йдеться в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на ресурсі Одеської єпархії Московського патріархату.

Там, зокрема, вказується, що йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, розташований в історичному центрі Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик) – довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.

Як зазначають в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.

Ігуменю Серафиму видно і на фотографіях із сайту міністерства, і на відео представництва Московського патріархату. На урочистому відкритті вона стоїть поруч із міністеркою Лазебною.

Настоятелька родом із Черкаської області, була комсомолкою, двічі обиралася депутатом Одеської міської ради. 21 лютого 2014 року виступила із заявою про так звану громадянську війну в Україні.

У 2018 році в одному з інтервʼю вона підтвердила, що возить дітей з Одеси в Москву – "на поклін патріарху Московському Кирилу" (Гундяєву).