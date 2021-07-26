Соломія Вітвіцька показала фото повсякденного образу

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вихідні провела на Одещині. Там зірка побула з друзями, а також похизувалася стильним повсякденним образом. Вона позувала на камеру у чорній сукні з легкої тканини та з принтом, повідомляє 24 Канал.

Соломія Вітвіцька є прикладом для багатьох жінок. Зірка побувала на Одещині, звідки оприлюднила декілька кадрів. Вона поширила фото й не лише показала, як провела час, а й продемонструвала образ, який підійде багатьом жінкам.

Ведуча постала перед об'єктивом у чорно-білій сукні з принтом у дрібний горошок і зі смугами. Вбрання мало неординарне пошиття та зав'язувалося збоку. Сукню Соломія поєднала з комфортним взуттям – білими кросівками.

Вітвіцька, як завжди, щиро усміхалася та насолоджувалася кожним моментом.

Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької