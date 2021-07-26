Суд прийняв рішення з законності та обґрунтованості формули "Роттердам+"

Господарський суд Києва повністю відхилив позов детективів НАБУ і підтвердив законність і обґрунтованість рішення Антимонопольного комітету України про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній будь-яких порушень, повідомляє Обозреватель.

Копія відповідного рішення від 7 липня оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Оцінивши в сукупності обставини, встановлені АМКУ під час розгляду справи, суд приходить до висновку, що дане рішення прийняте при повному з`ясуванні обставин, які мають значення для справи, при доведенні обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, при відповідності висновків, викладених у рішенні, обставинам справи" , – йдеться в рішенні суду.

Усі претензії детективів НАБУ щодо дії формули "Роттердам+" Господарський суд міста Києва визнав безпідставними.

"Зважаючи на встановлені фактичні обставини, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позовних вимог Національного антикорупційного бюро України" , – йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 18 грудня 2020 року Антимонопольний комітет закрив розслідування формули "Роттердам+" через відсутність порушень законодавства.

Це розслідування тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля "Роттердам+". Воно було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення НАБУ. Комітет прийшов до висновку, що формула "Роттердам+" не мала жодного негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.