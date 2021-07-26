Юлія Висоцька показала сімейний відпочинок з чоловіком

Актриса і ведуча Юлія Висоцька поділилася новим знімком зі знаменитим чоловіком - кінорежисером Андроном Кончаловським, який старший за неї на 36 років.

Відповідні фото актриса опублікувала на сторінці в Instagram. На фото вони спільно відпочивають, сидячи обійнявшись. На Юлії легке літнє плаття в дрібний квітковий принт. Її образ доповнює кілька прикрас у вигляді тонкого ланцюжка з підвіскою. 86-річний Кончаловський постав в кадрі в джинсах, білій сорочці та стильному об'ємному джемпері кремового кольору.