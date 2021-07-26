СБУ запобігла нелегальному вивозу військових товарів з України

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, що підлягають державному експортному контролю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що протиправну діяльність організував колишній співробітник одного з вітчизняних оборонних заводів. До махінації він залучив кількох знайомих із Київської та Житомирської областей", - повідомляє пресцентр СБУ.

Спільники налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, зокрема комплектувальних до зенітно-ракетних комплексів малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторської документації до цих видів озброєння.

"Правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення шести військових приладів до столиці", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання й тимчасового перебування зловмисників правоохоронці виявили документи, що підтверджують незаконну діяльність; комплектувальні частини до ЗРК. Вилучені предмети спрямовано на експертизу.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.2 ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч.3 ст.410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).