COVID-19 знижує інтелект - дослідження

У людей, які перенесли коронавірусну хворобу, масово спостерігається когнітивний дефіцит. Цей ефект не проходить у пацієнтів навіть після одужання, повідомляє УНІАН.

До такого висновку прийшов колектив британських і американських вчених.

Вчені давно підозрюють, що COVID-19 погіршує когнітивні здібності у хворих, поряд з іншими тривалими симптомами COVID, які можуть переходити в хронічну фазу. Є дослідження, які виявляли неврологічні порушення у важко перехворілих пацієнтів.

Щоб перевірити ці побоювання, вчені зібрали дані більш ніж 81 тисячі осіб. Учасники дослідження з січня по грудень 2020 року проходили тест розумових здібностей Great British Intelligence Test і надавали дані на тему COVID-19 - була хвороба, і в якій формі вона перенесена.

Дослідники порівняли дані здорових людей з даними тих, хто в тій чи іншій формі переніс коронавірус. При цьому спробували врахувати всі супутні фактори, на зразок статі, віку, рівня освіти, загального стану здоров'я та іншого.

Дослідження вказало на істотне зниження інтелекту після перенесеного COVID. Найсерйозніший збиток коронавірус завдав людям, які перехворіли на важку форму із застосуванням ШВЛ - їх зведений бал інтелекту в Great British Intelligence Test знизився на рівень, який приблизно відповідає семи балів в традиційних тестах IQ.

При цьому з урахуванням наявних даних вчені вважають, що рівень інтелекту не відновлюється з часом, навіть через майже рік після одужання.

Фахівці відзначають, що коронавірус надає всебічний негативний ефект на людські здібності - абстрактне мислення, логіку, концентрацію уваги. Для більш повного розуміння проблеми вчені закликають до подальших досліджень.