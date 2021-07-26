Як Україна готується до нового спалаху COVID-19

Україна готується до нової хвилі коронавірусу, яку медики очікують вже восени, а деякі навіть у кінці серпня. Головну загрозу становить штам Дельта. Він є більш заразним, тому в разі великої кількості пацієнтів лікарні можуть опинитися на межі колапсу.

Офіційно в Україні по кілька випадків цієї мутації виявлено в Києві й на Закарпатті. У деяких із них штам потрапив у нашу країну від громадян, які повернулися з Росії, де зараз якраз сильно вирує Дельта.

Чого чекати українцям у найближчому майбутньому і як готуються лікарні до нового спалаху – читайте далі.

Українцям потрібно активніше вакцинуватися

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, штам Дельта в найближчі місяці може витіснити всі інші мутації. І єдине, що може допомогти українцям у такій ситуації, – масова вакцинація.

Він закликав українців не перебирати препаратами, а просто звертатися до сімейних лікарів і робити щеплення тими вакцинами, які доступні. Адже, як зазначив Ляшко, будь-яка з них здатна захистити від коронавірусу, особливо від важкого перебігу хвороби.

Його слова знаходять підтвердження, якщо подивитися на ситуацію в Великобританії. Там вакцинували вже більш ніж половину населення. І якщо хтось захворіє, то переносить коронавірус легше і рідше потребує госпіталізації. А ось у Росії, де теж вирує Дельта, смертність у десять разів вища і досягає 700 випадків на добу. І все тому, що вакцинація в країні провалена.

Передусім щеплення потрібне літнім і групам ризику

В Україні поки повністю зробили щеплення менш ніж 4% населення. Це дуже мало. І лікарі, і волонтери говорять про одне: держава не веде ніякої соціальної реклами як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні, щоб переконати громадян робити щеплення.

"Якби з телевізора щодня говорили про те, що вакцинуватися потрібно особливо людям у віці 60+, то люди б розуміли необхідність щеплення. А так у нас активно працює дезінформація, яка розганяє всякі фейки про щеплення" , – каже харківська волонтерка із фонду "Корпорація монстрів" Наталія Попова.

На думку відомого лікаря-імунолога Андрія Волянського, передусім необхідно вакцинувати людей похилого віку і тих, у кого є хронічні захворювання. Оскільки саме вони насамперед заповнять ковідні відділення лікарень, і, на жаль, саме вони становлять більшість у сумній статистиці смертей від COVID-19.

Але в Україні приділяється мало уваги вакцинації груп ризику. Зараз роблять щеплення всім: у трудових колективах, де переважно люди молодшого віку, в поліклініках і прищепних центрах, куди також мають доступ абсолютно всі охочі. Звичайно, добре, що українці отримують імунітет, але поки не почався спалах, необхідно працювати з людьми похилого віку. Інакше нашу медичну систему чекає черговий колапс.

У регіонах черги по уколи та лікарі без грошей

У Харкові, який навесні йшов на перших місцях за захворюваністю на коронавірус у країні, в прищепних центрах великі черги. Їх було всього три, але недавно відкрилися ще два, де роблять щеплення на вихідних.

Люди змушені стояти по кілька годин на сонці. За словами волонтерки Наталії Попової, комерційні організації Харкова змушені були самі взяти в оренду кілька приміщень під прищепні центри.

Також є проблема з вакцинацією в приватній клініці. Ті, хто заплатив 400 грн за консультацію приватного лікаря перед уколом, йдуть поза чергою. Решта змушені сидіти на лавочці й чекати своєї черги.

Що стосується лікарень, то медики, що працюють із пацієнтами, хворими на коронавірус, досі не отримали своїх доплат ще за травень.

В Одесі, яка теж постраждала від спалаху епідемії навесні, зараз ситуація з коронавірусом спокійна. Але медичних працівників також відправили за копійки у вимушені відпустки, розповідає волонтерка Катерина Ножевнікова.

"Якщо раніше платили по 300% доплат, то зараз по 100-150%. Співробітники звільняються. Хоча в Одесі завжди гостро стояло питання з медичним персоналом. Людей завжди не вистачало" , – говорить вона.

А ось у Чернівцях, як розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко, відкриті всього чотири прищепних пункту, які працюють по вихідних. Ще щеплення роблять у деяких поліклініках, але лише для певних категорій громадян.

"Я не можу сказати, що в області щось робиться для підготовки до нової хвилі" , – прокоментувала Кобевко.

Лікарка з Чернівців Олена розповіла, що їй і колегам теж затримують зарплати, тому частина медиків вже звільнилася.