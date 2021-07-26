Україна запускає в Канаді виробництво літаків

Українське ДП "Антонов" створило в Квебеку дочірнє підприємство "Антонов-Канада". Буде випускати літаки Ан-74ТК-200, призначені для перевезення 52 пасажирів і вантажів до 10 тонн, говориться в прес-релізі компанії Capital Hill Group. Інформацію підтвердили і в Укроборонпромі, повідомляє UBR.

"Канадська компанія Capital Hill Group (CHG), яка вже понад 25 років є лідером в сфері взаємодії з органами державної влади країни, на своєму сайті повідомляє про черговий амбітний проект з виробництва нових Ан-74ТК-200 в Канаді", - говорять в концерні .

В "Укроборонпромі" переконані, що цей проект стане ключовим не тільки для аерокосмічної галузі України та Канади, а й в цілому для економік обох країн. Літаки планують збирати на потужностях в Україні та Канаді. Зокрема, ці Ан-74 хочуть продавати в Північну Америку.

На даний момент відбувається проектування ряду модифікацій літака для цивільного і спеціального призначення. У ньому будуть використовуватися найновіші і перспективні авіаційні технології. Наприклад, панель кабіни пілотів з дисплеями замість механічних покажчиків.

Основні характеристики літака:

максимальна висота польоту - 10 100 м;

максимальна злітна маса - 36,5 тонни;

крейсерська швидкість - 600-700 км/год;

дальність польоту з вантажем 10 тонн - 950 км;

дальність польоту при навантаженні 1,8 тонни - 250 км;

екіпаж - двоє людей.

В "Антонові" і уряді Квебека готові сприяти підписанню угоди між "Укроборонпромом", його підприємствами і Міністерством стратегічних галузей промисловості. Правда, є одна заковика: один з головних недоліків літака - залежність від деталей, випущених в РФ.

А такі компоненти російського виробництва не відповідають сучасним вимогам і затримують обов'язкову сертифікацію літаків на ринках Європи і США. У всякому разі, як підкреслили в CHG, літаки наші цінні ще й тим, що їх можна використовувати в украй важких кліматичних умовах. У тому числі в Арктиці і на обмежених злітно-посадочних смугах.