На Венеціанському кінофестивалі покажуть три українські фільми

На 78-му Венеціанському кінофестивалі покажуть три українські фільми. Серед них – "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорка" Петера Керекеша. Кіноогляд пройде з 1 по 11 вересня, повідомляє Обозреватель.

Драму Валентина Васяновича "Відблиск" відібрали в головний конкурс фестивалю. Про це повідомила українська кіноакадемія.

Що відомо про фільм "Носоріг"

Сюжет кримінальної драми "Носоріг" розгортається в Україні в 90-ті роки. Зйомки стартували восени 2020 року в Кривому Розі. Загальний бюджет фільму становить 1,65 млн євро. Підготовку до зйомок було розпочато ще в 2013 році, проте через незаконне ув'язнення режисера в Росії вони не почалися.

Зйомки фільму "Носоріг". Джерело: Facebook/Олег Сенцов

Про що фільм "Цензорка"

"Цензорка" розповідає історію молодої жінки Люби, яка була засуджена до ув'язнення за вбивство свого чоловіка. Після народження сина вона відбуває покарання в одеській колонії. Люба не хоче, щоб її дитина опинилася в притулку, а саме така доля чекає на всіх дітей, укладених після того, як їм виповниться три роки. У колонії Люба зустрічає Ірину, 40-річну жінку, яка працює цензоркою у цій в'язниці.

Кадр з фільму "Цензорка". Джерело: Скриншот

Про що фільм "Відблиск"

У "Відблиску" Васянович продовжує досліджувати тему адаптації до мирного життя покаліченої війною людини. За сюжетом, лікар-доброволець після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною дочкою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.

Фільм розповість про відповідальність дорослих за майбутнє своєї країни і дітей, про перше зіткнення дитини зі смертю близької людини.