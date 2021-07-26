СБУ і Нацполіція закрили магазини B2B Jewelry
Служба безпеки України і Національна поліція провели серію обшуків в мережі магазинів B2B Jewelry, які належать творцеві однойменної фінансової піраміди Миколі Гонті. Про це йдеться у відеозверненні керівництва компанії, повідомляє Ліга.Фінанси.
Інформацію підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах.
"Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Усі наші магазини, а також виробництво спустошили і опломбували, - йдеться в заяві B2B Jewelry. - Силовики вилучили товари і документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки дочекається офіційної позиції від держорганів, які вирішили закрити проект".
Співбесідник у правоохоронних органах зазначив, що СБУ і Нацполіція дійсно
"проводили спільні слідчі дії і опечатували магазини".
У B2B Jewelry заявляють, що створили петицію на сайті президента з вимогою
"зберегти проект і дати можливість працювати всім магазинам B2B Jewelry в Україні".