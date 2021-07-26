Фахівці дають поради, як врятуватися від спеки вночі і міцно спати

Якщо в приміщенні немає кондиціонера, а за вікном позначка термометра підібралася до + 35⁰ С, сон в таких умовах стає дійсно кошмаром. Однак, знаючи деякі корисні рекомендації, можна спокійно засинати і прокидатися в хорошому настрої, повідомляє Menslife.

Досвідчені фахівці з Великобританії, які вивчають сон, рекомендують охолоджувати приміщення за допомогою підручних засобів. Раніше отримані дослідження сну показали, що самий здоровий сон настає в прохолодних умовах. Те приміщення, в якому люди сплять, повинно мати більш низьку температуру в порівнянні з іншими кімнатами. Тоді від нічного відпочинку можна дійсно отримати користь і не погіршити здоров'я. Але, коли на вулиці спекотно навіть вночі, а приміщення залишаються задушливі і прогріті, про здоровий сон і самопочуття не може бути навіть мови. Нормальна температура для сну не повинна перевищувати 24 градуси.

Викладені рекомендації на перший погляд можуть здатися химерними. Але, з усім тим, вони ефективні і допомагають зробити сон в літню ніч спокійним.

Якщо дозволяють розміри морозильної камери, то можна потримати подушку і простирадло в морозильнику.

Замінити кондиціонер можна за допомогою льоду і вентилятора: піднос або тарілку з льодом підставити під вентилятор, направляючи повітря в бік ліжка.

Ще можна поставити біля ліжка ємність з холодною водою і періодично зволожувати обличчя.

У денний час штори в спальні слід закривати. Таким чином можна зберегти хоча б невелику прохолоду.

Ефективно охолоджує літній душ і обмивання ступень холодною водою. Адже саме з них охолоджується все тіло.

Дуже важливо пити багато рідини. Краще, якщо це буде проста вода.

Не слід вживати «важкі» для шлунка і гарячі продукти.

В сукупності такі нескладні поради зможуть зробити нічний сон дійсно здоровим і спокійним, а під час пробудження буде відчуття свіжості й бадьорості.