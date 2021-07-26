У МОЗ закликали вакцинуватися вагітних
Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
У відомстві підкреслили, що клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.
Також додали, що вакцина не шкодить здоров’ю матері чи дитини.
Крім того, у пресслужбі нагадали, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.