У МОЗ закликали вакцинуватися вагітних

Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

У відомстві підкреслили, що клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19.

Також додали, що вакцина не шкодить здоров’ю матері чи дитини.

Крім того, у пресслужбі нагадали, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.