Україна збільшила імпорт курятини і свинини: найбільші постачальники

За перше півріччя 2021 року було імпортовано 51 тис. тонн курятини, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вартісному виразі імпорт курятини становить майже $22 млн.

Як повідомляє﻿ Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), найбільшими постачальниками курятини стали країни ЄС: Польща, Угорщина, Німеччина.

Схожа ситуація спостерігається і зі свининою. Імпорт м’яса свиней за перше півріччя 2021 року зріс на 36% до 12,6 тис. тонн. Імпорт в основному надходив з Данії, Польщі та Нідерландів.

Натомість в Україні продовжується подальше скорочення поголів’я в птахівництві та виробництва м’яса птиці. За даними Держстату, поголів’я птиці свійської на підприємствах станом на 1 липня 2021 року скоротилося на 5,8% та сягає 114 млн голів, виробництво м’яса птиці за перших шість місяців скоротилось на 5,4% та склало 583,6 тис. тонн у забійній масі.