Трамп попереджав Меркель про загрозу "Північного потоку-2"

45-й президент США Дональд Трамп згадав, як попереджав канцлера Німеччини Ангелу Меркель про небезпеку газопроводу "Північний потік-2". Він назвав проект великою помилкою для Берліна, повідомляє УНІАН.

Про це політик заявив під час виступ в американському місті Фенікс.

За його словами, Меркель підтримувала "Північний потік-2" заради Німеччини, але реалізація російського проєкту – помилка для Берліна. При цьому він вважає, що Німеччина може "підняти білий прапор", тому що 60-70% енергоносіїв буде йти з РФ.

Трамп згадав, як попереджав Меркель про загрозу, що виходить від "Північного потоку – 2". Він заявив, що США витрачають мільярди доларів, щоб захистити Німеччину від РФ, а Берлін "платить мільярди та мільярди доларів Росії за енергоносії".

Також політик розкритикував нинішнього президента США Джо Байдена через бездіяльність щодо російського газопроводу.