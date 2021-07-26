Найбільший в світі нафтотрейдер виплатив рекордні бонуси персоналу

Vitol Group виплатила своїм керівникам і співробітникам рекордні $2,9 млрд за рахунок зворотного викупу акцій після того, як глобальний трейдер енергоресурсів опублікував свої результати за 2020 рік, повідомляє Enkorr.

У минулому році чистий прибуток Vitol в розмірі $3,2 млрд перевищив попередній рекорд у $2,3 млрд, показаний в 2019 р., говориться в звіті з посиланням на річну звітність компанії.

Vitol отримала значну частину свого прибутку в II кварталі, коли впав попит на нафту. Це дозволило трейдерам купувати дешеву сировину і зберігати її. Потім, згідно зі звітом, компанія зафіксувала прибуток, продавши нафту на ф'ючерсному ринку за вищими цінами.

У звіті також говориться, що за останні 17 років торговий дім розподілив своїм партнерам майже $19 млрд за допомогою зворотного викупу акцій.