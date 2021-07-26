На Київщині спіймали озброєну банду, що грабувала чиновників та суддів

У Київській області правоохоронці затримали організовану злочинну групу (ОЗГ), якою керував ексспівробітник однієї з силових структур. Вона діяла з 2017 року, повідомляє Обозреватель.

Серед іншого учасники угруповання причетні до нападу на мера Броварів Ігоря Сапожка.

"21 грудня 2020 року, зловмисники увірвалися в будинок чиновника, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби" , - розповів співрозмовник.

В пресслужбі поліції Київщини уточнили, що зловмисники підозрюються у скоєнні понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

"Жертвами нападників стали чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео та навіть відкрили свій Телеграм-канал. ОЗГ діяла з 2017 року. Ватажок – ексспівробітник однієї з силових структур" , – уточнили в пресслужбі поліції.

Крім того, за інформацією поліції, зловмисники можуть бути причетні до замаху на вбивство полковника поліції в Харківській області, до розбійного нападу на сім'ю судді Апеляційного суду і юриста, а також до інших злочинів.