У Харкові прикордонника спіймали на хабарі в $12 тисяч
На Харківщині затримано прикордонника, який отримав понад 12,7 тисяч доларів хабара за незаконне переміщення товарів через кордон з Росією, повідомляє Кореспондент.
За даними слідства, начальник одного з підрозділів Харківського прикордонного загону з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення товарів народного споживання через державний кордон України з РФ.
"При цьому сума "оплати" за один куб товару становила 1,5 тисячі доларів. Встановлено, що військовослужбовець отримав від громадянина неправомірну вигоду на загальну суму 12,7 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
Прикордонник затриманий. Йому повідомлено про підозру в отриманні хабара (ч.3 ст.368 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.