Міжбанк: що заважає долару падати

У понеділок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Вже з перших хвилин торгів покупці взяли ініціативу в свої руки, опустивши цінник заявок нижче рівня 27 гривень, і продавці були змушені піти їм назустріч.

Національний банк сьогодні спрацював оперативно, повторивши тактику минулої п'ятниці: замість того, щоб проводити інтервенцію на покупку по якійсь конкретній ціні, почав скуповувати всі заявки від продавців з рівня 26,98 гривень і нижче. В результаті, зниження котирувань припинилося, і до обідньої перерви торгівля встановилася в діапазоні 26,99-27,01 гривень.

Відреагував на ситуацію на міжбанку і готівковий «американець». Вранці курс долара в оптових обмінниках Києва знаходився на рівні 27,07-27,08 гривень, але вже до обідньої перерви цінник на продаж опустили до 27,04-27,05 гривень. Бажаючі купувати за такою ціною знайшлися, тому на цьому рівні поки зупинилися.

Євро на FOREX, минулої п'ятниці рухався вгору-вниз без певного напряму, сьогодні спробував рости, але зміг піднятися лише до позначки 1,18. Були зроблені дві спроби, але вище пробитися поки не вдається. Готівковий євро в більшості обмінників столиці сьогодні продають по 31,85-31,90 гривні, але до обіду почали з'являтися пропозиції по 31,82-31,83 гривні.

Оптова ціна польського злотого тримається на рівні 6,95 гривень. У роздробі його продають в основному по 7,05 гривень.

Російський рубль намагається дорожчати далі: в першій половині дня понеділка з 74,40 він зміцнився до 72,80 рублів за долар. На цьому рівні рубль почали активно продавати, і він відкотився до 73,90 рублів за долар. У Києві сьогодні знову з'явилися пропозиції готівкового рубля по 3,64 гривні за 10 рублів, але основна маса обмінників продає його по 3,65 гривні за 10 рублів.