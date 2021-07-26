Українські військові прибули на навчання в Грузію

Українські військові прибули на навчання в Грузію

У понеділок, 26 липня, українські військові прибули на багатонаціональні навчання Agile Spirit 2021, які стартували в Грузії, повідомляє Depo.ua.

Днем раніше в грузинський порт Поті прибули десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС України і патрульний катер "Слов'янськ".

У навчаннях беруть участь 2 500 військовослужбовців з 15 країн:

  • Грузія;
  • США;
  • Естонія;
  • Німеччина;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Румунія;
  • Польща;
  • Іспанія;
  • Туреччина;
  • Великобританія;
  • Канада;
  • Італія;
  • Азербайджан;
  • Україна.

Відзначимо, що в Грузії вчення Agile Spirit відбудуться десятий раз. В цьому році вони будуть проходити на п'яти локаціях і триватимуть до 6 серпня.

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