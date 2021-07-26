Українські військові прибули на навчання в Грузію

У понеділок, 26 липня, українські військові прибули на багатонаціональні навчання Agile Spirit 2021, які стартували в Грузії, повідомляє Depo.ua.

Днем раніше в грузинський порт Поті прибули десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС України і патрульний катер "Слов'янськ".

У навчаннях беруть участь 2 500 військовослужбовців з 15 країн:

Грузія;

США;

Естонія;

Німеччина;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Польща;

Іспанія;

Туреччина;

Великобританія;

Канада;

Італія;

Азербайджан;

Україна.

Відзначимо, що в Грузії вчення Agile Spirit відбудуться десятий раз. В цьому році вони будуть проходити на п'яти локаціях і триватимуть до 6 серпня.