Українські військові прибули на навчання в Грузію
У понеділок, 26 липня, українські військові прибули на багатонаціональні навчання Agile Spirit 2021, які стартували в Грузії, повідомляє Depo.ua.
Днем раніше в грузинський порт Поті прибули десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС України і патрульний катер "Слов'янськ".
У навчаннях беруть участь 2 500 військовослужбовців з 15 країн:
- Грузія;
- США;
- Естонія;
- Німеччина;
- Латвія;
- Литва;
- Румунія;
- Польща;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Великобританія;
- Канада;
- Італія;
- Азербайджан;
- Україна.
Відзначимо, що в Грузії вчення Agile Spirit відбудуться десятий раз. В цьому році вони будуть проходити на п'яти локаціях і триватимуть до 6 серпня.