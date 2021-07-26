У ВООЗ назвали дату нової хвилі COVID-19 в Україні

Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що нову хвилю COVID-19 в Україні варто очікувати в кінці серпня - початку вересня, повідомляє УНІАН.

"Не дивлячись на наявні дані, широке поширення" Дельта ", заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивировать в кінці серпня - початку вересня і триватимуть до зими, в залежності від дій уряду і розширення масштабів вакцинації" , - вважає Хабіхт.

За його словами, зараз саме час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще широко не поширився в Україні.