У Білорусі біло-червоно-білий прапор хочуть визнати екстремістським

Генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що в Білорусі готують матеріали для визнання біло-червоно-білої символіки екстремістською, повідомляє Кореспондент.

"Ми завершуємо підготовку матеріалів для звернення до Верховного суду з метою визнання цього полотна екстремістською символікою", - сказав Швед.

На думку прокуратури, біло-червоно-біла символіка використовувалася під час війни каральними батальйонами як елемент уніформи.

Як відомо, в Білорусі з минулого року проходять протести проти підсумків виборів президента. Учасники акцій протесту використовували в якості опозиційної символіки біло-червоно-білий прапор. У 1991-1995 роках він був державним.