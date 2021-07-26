На Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Дельта

В Ужгороді виявили ще шість підозр на штам Дельта, біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії. Більшість з них нещодавно відвідували Росію, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила лікар-епідеміолог ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Любов Данич.

"Наразі ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму Дельта, це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто - у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію, два випадки з підозрою на штам Дельта зафіксовано в Ужгороді, зокрема" , - сказала Данич.

За її словами, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу. Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму Дельта, який циркулює зараз в інших країнах.

Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.