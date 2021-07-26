Експорт української риби збільшився: найбільші покупці

Протягом січня-травня 2021 року Україна поставила на зовнішні ринки 4 407 тонн риби та інших водних біоресурсів на загальну суму $17,3 млн. Такий результат у грошовому вимірі на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

﻿Про це повідомила пресслужба﻿ Держрибагентства.

Найбільшими покупцями української рибної продукції у грошовому вимірі стали Німеччина ($4,7 млн, 679 тонн), Данія ($2,85 млн, 585 тонн) та Молдова ($2,42 млн, 1 032 тонни).

Також значні поставки здійснено до Литви ($1,15 млн, 460 тонн), Ізраїлю ($1,04 млн, 125 тонн) та Нідерландів ($880 тис, 144 тонни).

У розрізі товарних позицій від початку року найбільше експортовано в абсолютному вимірі готової або консервованої риби – 1 384 тонни, філе рибного та іншого м'яса риб (включаючи фарш) – 1 233 тонни, молюсків – 407 тонн, мороженої риби – 347 тонн, живої риби – 316 тонн.