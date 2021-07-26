У Коростені побили і пограбували депутата з "Слуги народу"

В Коростені стався розбійний напад на депутата міської ради від партії "Слуга Народу" Андрія Недашківського, повідомляє Деловая столица.

Напад стався ввечері 24 липня.

Троє невідомих молодиків перехопили Недашківського та його дружину на шляху до дому в районі школи №6. Нападники завдали йому тілесних ушкоджень і відібрали сумку із документами та грошима.

"Молодики прямо сказали, що очікували саме Андрія Недашківського. Отже, цей нахабний напад прямо пов’язаний із депутатською діяльністю нашого колеги" , — заявили в "Слузі народу".

Зловмисники були затримані "по гарячих слідах". Зараз вони дають свідчення.

В "СН" нагадали, що за останні чотири місяці це вже другий напад на Недашківського — попередній відбувся 30 березня.