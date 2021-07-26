BMW представила електричний вантажний самокат та триколісник

BMW представила електричний вантажний самокат та триколісник

Поки що це концепти від дослідницького підрозділу BMW Group Research﻿, однак вони мають усі шанси приєднатись до зростаючої лінійки електротранспорту баварського виробника, повідомляє 24 Канал.

Зважаючи на те, скільки компаній сьогодні займаються доставкою їжі, міська мобільність вже змінилась так, як мало хто передбачав. І продовжить змінюватись. А це означає, що буде потреба у нових видах транспорту і BMW прагне однією з перших почати заробляти на цьому гроші.

Німецький автогігант вже зайнятий виробництвом автомобілів та двоколісників, однак поки що не представлений у сегментах електричних самокатів та вантажних велосипедів. Але це може незабаром змінитися, завдяки двом концептам, представленим баварцями цього тижня: Dynamic Cargo та Clever Commute.

Dynamic Cargo – це триколісник, призначений для перевезення вантажу або дітей. Конструкція передбачає основну одноколісну передню раму, з'єднану через поворотну вісь із двоколісною задньою секцією, де розташована транспортна платформа. У рух трайк приводиться електричному силовому агрегату (характеристики не вказано), який починає працювати, як тільки райдер починає крутити педалі. Вантажна зона ззаду налаштовується для різноманітних завдань.

Clever Commute – це електричний самокат, також спроєктований з прицілом на вантажні перевезення. Скутер можна скласти та вкоротити, щоб забезпечити легке транспортування в автомобілі (вміщується у багажник BMW 3 Серії або вище) чи громадському транспорті. Самокат оснащений мотор-колесом спереду, що дозволяє йому легше долати підйоми на схили.

Обидва транспортних засоби передбачають швидкозмінні акумулятори для полегшення підзарядки та мають дальність дії понад 20 км.

Сама компанія BMW не планує випускати жоден із цих апаратів. Натомість баварці “вже ведуть перемовини з потенційними ліцензіатами”.

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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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Фото: концепти вантажного електротранспорту Clever Commute та Dynamic Cargo / BMW
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