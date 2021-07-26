На яхті в Атлантичному океані виявили тонну кокаїну

Національна поліція Іспанії спільно з правоохоронними органами Великобританії та Франції виявила тонну кокаїну на спортивній яхті в Атлантичному океані, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що торговці наркотиками з Латинської Америки перевозили на затриманому вітрильнику партію заборонених речовин в Європу. У судна довжиною 18 метрів було розроблено подвійне дно. Правоохоронцям довелося зламувати обшивку яхти, щоб дістатися до кокаїну.

Всього на вітрильнику виявили 1018 кілограмових пакетів з наркотиками. Трьох членів екіпажу затримали. За інформацією відомства, поліція також заарештувала ватажків великого кримінального угруповання в іспанській Малазі. Про існування банди стало відомо в кінці 2020 го. За інформацією агентства, злочинці реєструвалися для участі в вітрильних регатах і використовували спортивні яхти для транспортування заборонених речовин.