Херсонська область готується до третьої "COVID-хвилі"

Головний державний санітарний лікар Юрій Ромаскевич заявив, що на Херсонщині спостерігається різке зростання рівня госпіталізації хворих COVID-19, хоча поки по області відсоток зайнятих ліжок хворими коронавірусом і пацієнтами з підозрою становить 9,3%, а спалах хвороби прогнозують через 2-3 тижні, повідомляє Укрiнформ.

"Так, в області відбувається різке зростання рівня госпіталізації, це вимагає реагування. Хоча, в цілому, кількість госпіталізованих хворих ще невелика. На суботу було 89 зайнятих ліжок в лікарнях першої хвилі", - повідомив Ромаскевич.

Зараз, за його словами, в регіоні три лікувальні заклади приймають хворих коронавірусом.

Станом на 26 липня, в установах охорони здоров'я знаходиться 105 осіб, в тому числі 88 осіб з COVID-19 і 17 - з підозрою. Всього по області відсоток зайнятих ліжок хворими на гострі респіраторні хворобою COVID-19 і пацієнтів з підозрою становить 9,3%.

"Якщо під час першої-другої хвилі у нас 70% госпіталізованих потребували кисню, то зараз 90%. Збільшилась також необхідна кількість так званого потокового кисню - якщо раніше людина потребувала 10-15 літрів потокового кисню в хвилину, то зараз - 40 60 літрів, так як перебіг хвороби важче", - говорить головний державний санітарний лікар Херсонської області.

Поки можна лише припускати, чи йде мова про штам "Дельта", адже в області таких досліджень не проводять, а останні дані, які були передані з Києва - за станом на 20 червня.

Як зазначив Ромаскевич, на ранок 26 липня 5 нових випадків пацієнтів - це люди, які намагалися знятися з самоізоляції після повернення з-за кордону, більшість прибули з Росії.

Він також стурбований ситуацією, що склалася на тимчасово окупованому півострові Крим. Адже КПВВ на адмінкордоні з Кримом щодня перетинає близько 3 тисяч чоловік і це означає, що на материкову частину України потрапляє не менше 50-100 потенційно хворих COVID-19, і мова йде про штам "Дельта".

"Ми сподіваємося на урядові рішення про обмеження пересування через адмінкордон з ТОТ АР Крим, наші пропозиції були надані раніше - в зв'язку з ситуацією, що склалася на тимчасово окупованому півострові з COVID-19. Йдеться про те, щоб на півострів через адмінкордон пропускали тільки вакцинованих громадян", - зазначив Ромаскевич.

Що стосується українських громадян, які проживають на ОСЬ АР Крим, то вони, як пропонують в Херсонській області, будуть проходити експрес-тести на КПВВ (тестування також просять відновити) і зможуть вакцинуватися на материковій частині України, додав головний санлікар області.

Він зазначив, що спалах захворюваності коронавірусом очікують через 2-3 тижні і підкреслив важливість вакцинації для формування колективного імунітету в регіоні.

Ромаскевич також зазначив, що наполягатиме на тому, щоб навчальні заклади, де не будуть вакциновані 80-90% працівників, працювали тільки дистанційно.

"У мене завдання - санітарно-епідеміологічне благополуччя на території області. Хіба ми не повинні створити безпечні умови для дітей, які перебувають в установах освіти? Якщо це будуть небезпечні умови, я вважаю, що це порушення прав дітей", - заявив Ромаскевич, висловивши переконання , що його пропозиції підтримає обласна комісія з питань ТЕБ та НС.