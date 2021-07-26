Кравчук уже місяць перебуває в реанімації після операції на серці

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук досі перебуває у реанімації, повідомляє 24 Канал.

Політик перебуває там іще з кінця червня, коли йому зробили операцію на серці.

Як розповіли у Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Наразі інших подробиць про стан здоровʼя політика немає. Раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначав, що Кравчук просив його не коментувати нічого, окрім самого факту хірургічного втручання.

Зазначимо, що в Офісі президента не розглядають питання заміни Кравчука у ТКГ. Там зазначили, що потрібно аналізувати стан здоровʼя політика після операції та зважати на прогнози лікарів.