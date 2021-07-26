Син Януковича написав Венедиктовій листа з вимогою, щоб його судили

Син експрезидента Віктора Януковича Олександр, який втік до Росії, направив відкритого листа генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, повідомляє Деловая столица.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook прессекретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

Син експрезидента-втікача вирішив поскаржитися Венедіктовій на нібито на 7-річну бездіяльність прокурорів у кримінальній справі щодо нього. Як відомо, прокуратура розслідує справу про змову Януковича-молодшого з керівництвом ПрАТ "Артемівськ Вайнері": син експрезидента організував схему з ухилення від сплати податків компанією на суму близько 40 млн грн.

Олександр Янукович запевняє Венедіктову, що справу нібито "сфабриковано", а прокурори його не допитували, хоча Янукович-молодший, як і батько, ховається в Росії.

"Саме Ви, як Генеральний прокурор, зараз одноосібно відповідальні за незаконні дії або навмисну бездіяльність правоохоронців у цій "кримінальній справі" , — заявив Янукович-молодший Венедиктовій.

"У своєму листі А. Янукович вимагає від Генерального прокурора особисто розглянути всі порушення і очікує на офіційну відповідь на свій лист" , — заявив адвокат втікача.

Також син Януковича, за словами адвоката, хоче, щоб його допитали, а потім передали справу в суд.

Копію листа Янукович-молодший направив президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і Уповноваженій з прав людини в ВР Людмилі Денисовій.