Суд заочно заарештував мільярдера і екс-нардепа Жеваго

Суд заочно заарештував колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, бенефіціарного власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті 2,5 млрд гривень банку, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчать дані бази розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Як відомо, ГБР підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

За інформацією бюро, Інтерпол оголосив бізнесмена в міжнародний розшук, проте прес-служба Жеваго це спростовує.

У червні минулого року Печерський суд обрав для Жеваго запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Він ховається від слідства, його розшукує Національна поліція. При цьому суд вже вдруге виніс таке рішення. У перший раз це було в грудні 2019 року. Проте 25 травня Київський апеляційний суд скасував вердикт про затримання і утримання під вартою Жеваго, тому що постанова судді Печерського райсуду було прийнято з порушеннями Кримінального процесуального кодексу України.

У 2019 року в ГБР повідомили, що екс-нардеп Костянтин Жеваго, який отримав підозра від НАБУ за декларування недостовірної інформації на понад 19 млн гривень, ховається в одній з європейських країн.