І знову спека й дощі: прогноз погоди на 27 липня

В Україну повертається літня спека. Поки не в усі області, але це лише питання часу. Десь проллють дощі з грозою, а десь настане справжній курорт. Яку погоду нам наобіцяли синоптики - читайте далі.

Отже, у вівторок, 27 липня, найбільш прохолодними областями України залишаться Рівненська, Житомирська та Вінницька - там очікується температура 28-30°С удень і 16-19°С уночі. У цілому ж на заході переважатиме температура 29-32°С удень і 15-18°С уночі. Такі ж показники очікуються на півночі та в Черкаській області. На Закарпатті та в Чернівецькій області вдень буде найбільш тепло з усіх західних областей - 30-32°С, уночі - від 15 до 22°С. Така ж температура буде переважати на сході, а також у Одеській та в центральних областях. На півдні країни буде найбільш спекотно - там очікується 32-34°С удень і 17-20°С уночі. У Криму буде майже так само тепло - близько 31-33°С удень і 17-19°С уночі.

На 27 липня також прогнозують дощі з грозами в західних (крім Чернівецької), а також у Житомирській області. Найменш вітряно буде на сході - 7-11 км/год. У центрі, на півдні та в Криму дути буде трохи сильніше - 7-14 км/год у середньому, місцями шквали до 18 км/год. На півночі та на заході вітер буде найсильніший - близько 11-14 км/год, місцями шквали до 18, а на Закарпатті - до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 27 липня в західних областях можливі грози. Удень місцями можуть бути град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У східних, а також у Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 27 липня очікується температура від 19 до 31°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.