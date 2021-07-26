Дженніфер Лопес відзначала День народження на яхті Ахметова

Голлівудська діва, співачка і актриса Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 52-день народження на яхті найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова, повідомляє Страна.ua.

Фото: dynamiqbrokerage.com

За даними Daily Mail, 85-метрова розкішна яхта Valerie, яку Лопес орендувала для свята, коштує 130 мільйонів доларів і належить Ахметову.

Фото: dynamiqbrokerage.com

"В даний час яхта належить українському мільярдерові і гуру фінансових послуг Рінату Ахметову, який є 327-ю найбагатшою людиною в світі з власним капіталом в 7,5 млрд доларів", - пише видання.

Фото: dynamiqbrokerage.com

Як додали журналісти, в 2019 році судно було повністю відремонтовано і тепер виставлено на продаж і в оренду через Dynamiq Brokerage.

Фото: dynamiqbrokerage.com

Яхта має дев'ять кают, хамам, спортивний зал з панорамним видом, приміщення для масажу і б'юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі і 6-метровий басейн. Також там є відкрита обідня зона, яку прикрашає фонтан з підсвічуванням.

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com