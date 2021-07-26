Бандити під виглядом медиків розстріляли жінку-політика

У Гондурасі злочинці, переодягнуті в медиків, влаштували стрілянину в будинку колишнього депутата Кароліни Ечеверрії, повідомляє Лента.Ру.

Бандити потрапили в будинок під приводом виявлення випадків захворювання COVID-19. Коли політик відкрила двері, в будинок увірвалися п'ятеро осіб і почали стріляти в неї і її чоловіка. Пізніше зловмисники втекли на таксі.

Жінка померла на місці. Чоловік госпіталізований в лікарню у важкому стані. Поліція вже затримала одного з нападників.