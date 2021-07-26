Коломойського звинуватили у відключенні сонячної станції TIU Canada

Канадська компанія TIU Canada вимагає від української влади захисту через дії Нікопольського заводу феросплавів, що належить олігарху Ігорю Коломойському, у зв’язку з тим, що підприємство незаконно відключило від електромережі сонячну електростанцію компанії у березні 2020 року, повідомляє РБК-Украина.

"Сонячну електростанцію канадського інвестора було повністю відключено від мереж Нікопольським заводів феросплавів 2 березня 2020 року. На нашу думку, таке відключення є незаконним" , - сказала адвокатка компанії Катерина Манойленко.

За її словами, підставою відключення СЕС завод називає необхідність проведення ремонту лінії нібито на підставі припису Державної інспекції з енергетичного нагляду. Однак вона зауважила, що відповідний припис було винесено ще у 2015 році, і він вже втратив чинність. При цьому сонячна станція була підключена через енергетичні мережі заводу у 2018 році.

"У приписі також немає взагалі жодного слова про необхідність проведення ремонту ліній або ж відключення сонячної електростанції ТОВ "Екотехнік Нікополь". Взагалі жодного слова про цю сонячну електростанцію в цьому документі немає. І звичайно це не дивно, оскільки припис був виданий у 2015 році, а сонячна електростанція була збудована і введена в експлуатацію та підключена до мереж вже пізніше" , - сказала Манойленко.

Вона додала, що компанія отримала ліцензію на свою СЕС у 2017 році і про припис канадському інвестору нічого не було відомо аж до дати незаконного відключення у березні 2020 року.

"Відключення було здійснене нібито для проведення ремонту. Однак починаючи з 2020 року і станом на сьогодні, тобто майже півтора роки такий ремонт не проводиться, - сказала адвокатка. - Станом на липень 2021 року лінії знаходяться під напругою та працюють по схемі нормального режиму. Тобто ремонт не проводиться, а при цьому електростанція є відключеною".

Разом з тим, Валентина Белякова заявила, що коли компанія отримала листа від НЗФ вони поїхали до керівництва заводу на переговори, щоб зрозуміти що відбувається та чи можливо уникнути такого відключення, який саме час потрібен на ці ремонтні роботи.

"Коли ми приїхали, весь топ-менеджмент феросплавного заводу забрався на цю зустріч і на наше питання – в чому ж дійсно справа і скільки їм потрібно часу на ремонт, вони сказали, що вибачте, але ми просто отримали таке завдання від нашого акціонеру – заводу, найголовнішого акціонеру. І саме тому ми маємо вас відключити. Ну і після цього нам було зрозуміло, що, на жаль, ми нічого не зможемо вдіяти і ці питання, які озвучили мої колеги-адвокати, ті, що ми вирішуємо в суді, я дуже сподіваюся, що ми їх вирішимо все ж таки" , - зазначила Белякова.

Нагадаємо, у квітні поточного року екс-прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна не стане "раєм для інвесторів", як обіцяв президент Володимир Зеленський, поки наближений до нього олігарх Ігор Коломойський рейдерськими способами знищує сектор "зеленої" енергетики, зокрема створює тиск на канадську компанію TIU Canada.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

В планах Кабінету міністрів України на найближчі місяці запровадити акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії у розмірі від 3,2% до 40%.

Автор: Наталія Гурковська