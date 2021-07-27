Названо найнебезпечніші медузи світу: чим загрожує їхній укус

Найнебезпечнішим видом медуз є волосиста ціанея. Вони виростають майже до трьох метрів, а довжина щупалець може досягати кілька десятків метрів, повідомляє Обозреватель.

Ціанею можна зустріти по всій Північній Атлантиці, а її укус – дуже болючий. Якщо вчасно не надати потерпілому допомогу, то його життю загрожує небезпека.

Португальський кораблик

Потрапити на цей вид медуз можна у всіх світових океанах. Після укусу португальського кораблика потерпілий буде відчувати печіння, сильний біль, а також з'являється почервоніння. Крім того, може з'явитися лихоманка і порушення дихальної системи.

фото Wikipedia / Португальский кораблик

Морська кропива

Після укусу цього виду на шкірі залишаються хворобливі висипання, які можуть супроводжуватися лихоманкою.

фото Wikipedia / північна морська кропива

Медуза Номура

Цей вид виростає до двох метрів і важить близько 220 кілограмів. Такі медузи знаходяться переважно у водах між Китаєм та Японією. Отрута цього виду дуже токсична.

Морська оса

Смертоносна медуза проживає на берегах Австралії. Її щупальці досягають трьох метрів у довжину і мають сильну отруту на кінчиках. Одна морська оса здатна вбити 60 осіб за три хвилини.