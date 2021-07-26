У початковій школі скасовують бальну систему оцінювання

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти. Серед іншого, вводяться поняття вербального і рівневого оцінювання, повідомляє Укрiнформ.

Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднений на сайті МОН.

"Одним з ключових змін в оцінці є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненої бальної оцінки навчальних досягнень учнів на уроках / курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня / учениці по предмету вивчення інтегрованого курсу, яка, крім оціночного судження про досягнення, може також називати рівень результату навчання", - йдеться в повідомленні.

Так, рекомендації вводять поняття "вербальної оцінки" (оціночне судження) і "рівневої оцінки" (оціночне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна висловлювати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його досягнення і позначати буквами - «початковий» (Н), «середній» (З), «достатній» (Д), «високий» (В).

Результати оцінки особистісних досягнень учнів в 1-4 класах рекомендується висловлювати вербальної оцінкою, об'єктивних результатів навчання в 1-2 класах - вербальної оцінкою, в 3-4 класах - або вироблений, або рівневої оцінкою за вибором закладу.

Рекомендації також містять Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів. Вона дозволяє забезпечити об'єктивність і точність результату оцінювання і покликана допомогти формувати оцінні судження і визначати рівень результату навчання.

У той же час заклад може розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів в освітній програмі і конкретизувати їх в частині положення про внутрішній системі забезпечення якості освіти. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися учителем і бути затверджені на засіданні педагогічної ради закладу.