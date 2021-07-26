У Польщі заарештували винуватицю смертельної ДТП з українцями

Жінці, яка в'їхала в мікроавтобус з українцями в Польщі, висунути обвинувачення. Її заарештували на три місяці, повідомляє УНИАН.

ДТП сталася 24 липня на трасі біля польського міста Радомсько. Зіткнулися автомобіль Nissan Quashquai та мікроавтобус Volkswagen. На момент аварії в автобусі перебували дев'ять осіб, у тому числі сім українців. Всім пасажирам знадобилася медична допомога. Пізніше один українець помер.

Станом на 26 липня в лікарнях залишаються четверо українців. При цьому один з них у важкому стані.

На допиті в прокуратурі 36-річна жінка зізналася, що у неї проблеми з алкоголем.

Суд заарештував підозрювану на три місяці. Жінці загрожує до 18 років в'язниці.