Жителі Литви блокують полігон, де планують розмістити мігрантів

Жителі Литви на автомобілях блокують підступи до полігону в населеному пункті Руднинкай, де влада має намір розмістити нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі, повідомляє Страна.ua.

За словами глави Служби суспільної безпеки Литви Річардаса Поцюсом, противники розміщення мігрантів в Литві блокують міст через річку Меркіс.

"Не пропускають вантажівки з наметами та іншим обладнанням", - пояснив Поцюс.

Він додав, що іншої інформації зараз не має в своєму розпорядженні. У понеділок, 26 липня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що близько півтори тисячі іноземців буде розміщено на полігоні в Руднинкай (Шальчінінкскій район), в наметовому містечку.