Як підтримати і відновити печінку: список продуктів

Печінка - найголовніша біохімічна фабрика нашого організму, тим більше, що ми з нею дуже схожі, повідомляє РБК-Україна.

Трудяжка-печінка - найбільший орган нашого тіла (після шкіри), її маса становить від 1,5 до 2 кг.

Подібно до того, як шкіра захищає наш організм від впливу шкідливих факторів ззовні, печінка захищає нас від шкідливих речовин, що потрапили з їжею і токсинів, що утворюються при травленні і в результаті життєдіяльності мікрофлори, розповіла Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Гепатопротектори - це продукти, які підтримують, відновлюють і захищають клітини печінки.

Список гепатопротекторів - прості продукти

Авокадо: натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці.

натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці. Ягода: містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень.

містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень. Розторопша: діюча речовина силімарин - має антиоксидантну дію, захищає клітини печінки від руйнування, стимулює відтік жовчі і виведення токсинів.

діюча речовина силімарин - має антиоксидантну дію, захищає клітини печінки від руйнування, стимулює відтік жовчі і виведення токсинів. Яблуко: пектин пов'язує і виводить токсини, холестерин, солі важких металів.

пектин пов'язує і виводить токсини, холестерин, солі важких металів. Буряк: містить бетаціанін, що стимулює роботу печінкових клітин і володіє антиоксидантною дією (захищає клітини від пошкодження). Нормалізує рівень холестерину, зменшуючи ЛПНЩ ("поганий" холестерин).

містить бетаціанін, що стимулює роботу печінкових клітин і володіє антиоксидантною дією (захищає клітини від пошкодження). Нормалізує рівень холестерину, зменшуючи ЛПНЩ ("поганий" холестерин). Гарбуз: є натуральним джерелом пектинів, рибофлавіну, бета-каротину і ніацину, що прискорюють регенерацію мембран гепатоцитів.

Також додайте у свій раціон волоські горіхи, топінамбур, ламінарію і кунжутне насіння.

Автор: Тетяна Турчанікова