Як підтримати і відновити печінку: список продуктів
Печінка - найголовніша біохімічна фабрика нашого організму, тим більше, що ми з нею дуже схожі, повідомляє РБК-Україна.
Трудяжка-печінка - найбільший орган нашого тіла (після шкіри), її маса становить від 1,5 до 2 кг.
Подібно до того, як шкіра захищає наш організм від впливу шкідливих факторів ззовні, печінка захищає нас від шкідливих речовин, що потрапили з їжею і токсинів, що утворюються при травленні і в результаті життєдіяльності мікрофлори, розповіла Анна Біоторіум у своєму Instagram.
Гепатопротектори - це продукти, які підтримують, відновлюють і захищають клітини печінки.
Список гепатопротекторів - прості продукти
- Авокадо: натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці.
- Ягода: містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень.
- Розторопша: діюча речовина силімарин - має антиоксидантну дію, захищає клітини печінки від руйнування, стимулює відтік жовчі і виведення токсинів.
- Яблуко: пектин пов'язує і виводить токсини, холестерин, солі важких металів.
- Буряк: містить бетаціанін, що стимулює роботу печінкових клітин і володіє антиоксидантною дією (захищає клітини від пошкодження). Нормалізує рівень холестерину, зменшуючи ЛПНЩ ("поганий" холестерин).
- Гарбуз: є натуральним джерелом пектинів, рибофлавіну, бета-каротину і ніацину, що прискорюють регенерацію мембран гепатоцитів.
Також додайте у свій раціон волоські горіхи, топінамбур, ламінарію і кунжутне насіння.
Автор: Тетяна Турчанікова