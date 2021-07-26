Українцям у рази зменшать субсидії: для кого комуналка виросте на 700 грн

Українці вже найближчим часом зіткнуться з цілою низкою нововведень під час призначення і виплат субсидій, повідомляє Обозреватель.

З одного боку, розмір знижки різко скоротять, а з іншого – посилять перевірки тих, хто вже отримує допомогу.

Допомогу скоротять усім українцям

Кабінет міністрів пропонує практично на 50% урізати норми надання субсидій. Так, для кожної сім'ї індивідуально рахують, скільки вона може платити за комуналку (в середньому близько 15% загального доходу сім'ї). І якщо доходи маленькі, то різницю між вказаною цифрою і реальними сумами в платіжці компенсують із держбюджету.

Але є ще одна важлива умова. Існує державний норматив: скільки в середньому кожен українець повинен витрачати газу, води, електроенергії, тепла. І ось на ці нормативи і видається субсидія. На період карантину, коли багато українців були змушені сидіти по домівках, нормативи збільшили на 50%. Отже, зросли і субсидії. Зараз же Кабінет міністрів, згідно з розробленим Мінсоцом проєктом рішення, планує знову урізати норми на 50%.

Ексміністр соцполітики Андрій Рева впевнений: навіть якщо карантин в Україні ослабили, скасовувати норму щодо нормативів не можна, поки рівень бідності не повернеться хоча б до рівня, який був до пандемії.

"Можна скасовувати тоді, коли рівень бідності впаде. Адже справа не в карантині. Всього за один рік індекс бідності збільшився на 10 відсоткових пунктів. Було 41%, а стало 51%. На 11-12% збільшилися пенсії та зарплати, а тарифи збільшилися на 35%, продукти подорожчали на 20-25%. Люди стали біднішими, але повинні будуть ще більше платити" , – пояснив Рева.

Ексміністр розрахував, як зміниться розмір допомоги для самотнього пенсіонера із середньою виплатою (3723 грн). Так, у квартирі площею 40 квадратних метрів комуналка в межах соцнормативів, які діють зараз, обійдеться в 2233 грн. Сам субсидіант зможе заплатити 453 грн (розраховано за формулою визначення субсидії з урахуванням доходу і прожиткового мінімуму).

З чинними нормативами такий пенсіонер отримає 1779,9 грн субсидії. А за новими правилами, які зменшать нормативи, вже 1035,8 грн. Тобто розмір виплати скоротиться більш ніж на 700 грн. І якщо продовжити витрачати за старим нормативом, то за комуналку доведеться віддати на 700 грн більше.

Субсидіантів перевірятимуть по-новому

Мінсоц також розробив проєкт постанови Кабміну, який дозволить по-новому перевіряти субсидіантів. Наприклад, перевіряльники отримають право:

разом із посвідченням та наказом про перевірку заходити в будь-яке приміщення;

отримати особисті справи субсидіантів;

відвідувати разом із представником територіальної громади субсидіантів за місцем проживання.

А якщо інспекторів у квартиру не пустять, субсидію скасують. У Мінсоці кажуть, що такі заходи дозволять перевірити, чи дійсно пільговики вказали правдиву інформацію в декларації. Крім візитів, субсидіанти зобов'язані відповідати на запитання перевіряльників.

Якщо виявиться, що в квартирі або будинку багато нової техніки, дорогих меблів, а у дворі припарковано кілька автомобілів, у чиновників може виникнути запитання: чи дійсно родині не вистачає грошей, щоб самим оплатити свою комуналку. Через великий рівень зарплат у тіні серед одержувачів субсидій дійсно є ті, хто в декларації вказав офіційний, а не реальний дохід.

Глава Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко вважає, що перевірки найближчим часом можуть почастішати. Одна з причин: ті гроші, які передбачені в бюджеті на субсидії (і сплачуються із затримкою), не розраховані на прийдешнє зростання комунальних тарифів.

"Обсяги субсидування, закладені в бюджеті, не розраховані на нові величини тарифів, – каже Дяченко. – З підвищенням тарифів потреба в субсидіях однозначно зросте. Тут є два виходи: або коригування бюджету, або скорочення кількості субсидіантів. Яким шляхом підуть – не знаю, але дійсно, зараз варто очікувати більш ретельних перевірок відповідності критеріям тих, хто отримує субсидії".

З іншого ж боку, Кабмін скасував спеціальні комісії, які могли призначити допомогу в тому разі, якщо українці не відповідали всім вимогам (наприклад, робили велику покупку або ж у житлі прописаний член сім'ї, який давно не проживає за місцем реєстрації).

"Раніше більше ніж 40% субсидій, які виплачувалися, призначалися саме за рішенням цих комісій. Тому, за моїми оцінками, з 3 мільйонів субсидіантів, які були раніше, за бортом системи опиниться приблизно мільйон домогосподарств. Ви можете залишитися без субсидії, якщо зробили покупку більш ніж на 50 тис. грн, або, наприклад, продали трикімнатну квартиру і купили однокімнатну" , – говорить Рева.

"У таких випадках раніше субсидія могла бути призначена, якщо комісія вивчить ситуацію в родині та дійде висновку, що субсидія їй потрібна. Тепер же такої можливості немає" , – додав ексміністр.

Загалом, уже в серпні для деяких українців вартість комуналки може збільшитися до двох разів. При цьому з початком опалювального сезону через нові ціни на газ опалення і гаряча вода подорожчають на 30-40%. У такій ситуації сотні тисяч сімей, яким субсидії уріжуть, змушені будуть віддавати левову частку свого доходу на оплату комуналки.